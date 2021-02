Ein Hund läuft in Kempten auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Er stirbt an Ort und Stelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer.

17.01.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Diese Nachricht dürfte nicht nur bei allen Hundefreunden Kopfschütteln auslösen. Ein Mädchen in Kempten ist fassungslos, über die Unverfrorenheit eines Autofahrers. Er überfuhr ihren Hund - und machte sich dann aus dem Staub.

Der Reihe nach:

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag einen Hund in Kempten angefahren, wodurch das Tier starb. Laut Polizei wollte ein Mädchen mit dem Hund Gassi gehen. Der Vierbeiner rannte durch die offene Haustür auf die Straße. Dort erfasste ihn ein Auto. Der Hund starb noch am Ort des Geschehens.

Der Autofahrer erfasst den Hund in Kempten - und fährt schließlich einfach weiter

Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne mit dem Mädchen gesprochen zu haben, teilt die Polizei mit.

Allerdings ist das Autokennzeichen bekannt und die Verkehrspolizei Kempten ermittelt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.

Hunde (oder ihre Besitzer) tauchten zuletzt mehrmals in den Schlagzeilen im Allgäu auf.

