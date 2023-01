In Kempten hat eine Frau illegale Sexdienste über das Internet angeboten. Warum sie sich gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten muss.

05.01.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In Kempten hat eine Frau illegale Sexdienste über eine Internetplattform im Sperrbezirk angeboten. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamten der Kriminalpolizei in dem Fall bereits am Montag, 2. Januar, eine chinesische Staatsangehörige in Kempten kontrolliert. Dabei konnte die Frau keine aufenthaltsrechtliche Erlaubnis vorweisen. Sie muss sich nun wegen Ausübung der illegalen Prostitution und einem Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.