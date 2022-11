Immer mehr Menschen in Kempten und im Oberallgäu kaufen alt und gebraucht

In Kempten und Umgebung werden Secondhand- und Vintage-Läden immer beliebter. Das stellen verschiedene Gebrauchtwaren-Läden fest. Das ist besonders beliebt.

Begriffe wie „secondhand“ und „vintage“ haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Popularität gewonnen – und klingen nebenbei auch spannender als Gebrauchtwaren oder altmodische Kleidung. In Zeiten von Klimakrise, Krieg und Inflation stellen Secondhand-Läden eine attraktive Möglichkeit dar, ressourcenschonend und wirtschaftlich einzukaufen. Wie wirkt sich die weltpolitische Lage auf Kemptener Secondhand- und Vintage-Geschäfte aus?

Die Gebrauchtwaren-Läden in Kempten laufen aktuell sehr gut

Der Kleiderladen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kempten läuft „super gut“, sagt Leiterin Susanne Kultus. Vor rund 20 Jahren seien Bedürftige die Hauptkundschaft des Kleiderladens gewesen. Inzwischen kommen vor allem „ganz normale“ Menschen. „Es kaufen auch vermehrt junge Leute ein, die wissen, hier kriegen sie hippe Sachen“, sagt Kultus. Aufgrund der aktuellen Preissituation steige die Nachfrage im Laden. Die Leiterin wünscht sich, dass die Menschen wissen: „Jeder darf hier einkaufen!“

Vor allem junge Menschen, Studenten und Schüler kaufen viel in Secondhand- und Vintage-Geschäften ein

Im Moment erhält das „D + W Kaufhaus“ in Kempten viele Spenden, sagt Claudia Lang, Leiterin des Gebrauchtwaren-Kaufhauses der Diakonie Allgäu. „Leute meinen, alles was übrig ist, abzugeben.“ Dabei seien viele Waren unbauchbar und kaputt. „Es ist ein unheimlicher Aufwand, die kaputten Sachen zu entsorgen“, sagt Lang. Auch beschäftige sie das Problem, dass Sachen einfach vor der Tür abgestellt werden. Im „D + W Kaufhaus“ gebe es aktuell nicht mehr Kunden als beispielsweise vor einem Jahr. Obwohl dort weiterhin überwiegend Geflüchtete einkaufen, sei dennoch eine Veränderung feststellbar: „Es kommen viele junge Menschen, Schüler und Studenten.“ Gefragt sei im Moment vor allem Winterkleidung.

Im „Carla Carlson“ Kleiderladen der Caritas in Sonthofen ist die Nachfrage ebenso „super gut“, sagt Leiterin Susanne Müller. „Junge Leute legen verstärkt Wert auf das Thema Nachhaltigkeit.“ Auch sei die Mode der 1970er und 1980er-Jahre derzeit entsprechend gefragt. Die meisten Kunden sind „weder arm noch reich, sondern der ganz normale Verbraucher“.

Der Vintage-Laden "Touched" veranstaltet ein Vintage Pop Up im Künstlerhaus

„Um Vintage gibt es einen richtigen Hype“, sagt Carolin Steinert vom „Touched“-Vintage-Laden in Kempten. Gemeinsam mit Tochter Melina Can leitet sie das Kemptener Geschäft. „Die Kundschaft ist wahnsinnig jung“, sagt Steinert. Laut ihr kaufen die wenigsten der Jüngeren aus Nachhaltigkeitsgründen die gebrauchte Kleidung. Schließlich bestimme der Preis den Markt.

„Touched“ veranstaltet am Samstag, 12. November, im Künstlerhaus Kempten von 12 bis 20 Uhr ein „Vintage Pop Up“ gemeinsam mit dem Online-Shop „Willy Vintage“.