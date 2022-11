In Wohnung einer Toten eingebrochen - Polizei nimmt mutmaßliche Diebin fest

Die Polizei hat eine 34-Jährige festgenommen, die in die Wohnung einer Toten eingebrochen sein soll. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

25.11.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Die Polizei hat eine 34-jährige Unterallgäuerin festgenommen, die Anfang Mai in die Wohnung einer Verstorbenen eingebrochen sein soll und diese beklaut haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei habe die Frau eine Scheibe eingeschlagen, um in den Keller des Einfamilienhauses zu gelangen. Die Bewohnerin ist kurz zuvor gestorben. In den unbewohnten Wohnräumen soll die 34-Jährige den Schmuck der Verstorbenen gefunden und geklaut haben.

Kempten: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruchdiebstahl fest

Nachdem die Hinterbliebenen den Einbruch entdeckt hatten, nahm die Kriminalpolizei Kempten die Ermittlungen auf. Mithilfe der gesicherten Spuren konnten die Beamten die Tatverdächtige identifizieren und sie anzeigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, der nun vollzogen wurde. Die 34-Jährig befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand standen die Verstorbene und die Tatverdächtige nicht in Beziehung zueinander.

