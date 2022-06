Initiative für Feminismus plant Protest-Aktion gegen Comedian Luke Mockridge in Kempten

Die feministische und aktivistische Gruppe "Access Allgäu Area" plant eine Aktion gegen den umstrittenen Comedian Luke Mockridge, wenn er in Kempten auftritt.

24.06.2022 | Stand: 20:19 Uhr

Wenn Comedian Luke Mockridge am kommenden Donnerstag mit seiner Show „A way back to Luckyland“ in der Big Box Allgäu in Kempten auftritt, erwarten ihn Proteste. Aktivistinnen und Aktivisten von „Access Allgäu Area“ wollen an der Veranstaltungshalle auf seine angeblichen Verfehlungen hinweisen. Das kündigt Carina-Maria Batz an, Mitglied der Initiative für Feminismus und Antirassismus. „Wir wollen ein Zeichen setzen und fordern Konsequenzen für Luke Mockridge“, sagt sie. Außerdem möchte die Gruppe für einen Konsens nicht nur in (sexuellen) Beziehungen plädieren.

