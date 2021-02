Das City-Management schlägt Alarm: Bereits jetzt bröckelt’s sogar in 1A-Lagen in Kempten. Es gibt klare Forderungen an die Politik.

05.02.2021 | Stand: 05:05 Uhr

Niklas Ringeisen sieht schwarz für die Innenstadt, wenn nicht bald etwas passiert. Der Geschäftsstellenleiter des City-Managements Kempten schlägt Alarm und fordert die Politik zum sofortigen Handeln auf. Obwohl Kempten im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe bislang gut aufgestellt gewesen sei, macht er sich angesichts des anhaltenden Corona-Lockdowns Sorgen um die Zukunft: „Wir merken mittlerweile sogar in der 1A-Lage, dass es bröckelt.“