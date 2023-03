"Periodenprodukte auf den Toiletten können finanzielle und emotionale Entlastung darstellen"

Das Angebot kostenloser Periodenprodukte in Kempten stößt Wandel an, sagt Autorin Franka Frei. Letztlich gehe es um Selbstbestimmung – für alle.

Frau Frei, was kann das Angebot kostenloser Binden und Tampons wie in Kempten ändern?

Franka Frei: Auch wenn damit nicht alles getan ist, sollte der Einfluss solcher Angebote nicht unterschätzt werden. Einer Studie von Plan International zufolge bedeutet die Beschaffung von Menstruationsprodukten für eine von vier Frauen in Deutschland eine finanzielle Belastung. Fast die Hälfte hat schon einmal die Schule oder Arbeit wegen der Periode verpasst. Menstruierende brauchen Produkte wie Tampons und Binden, um am Alltag teilzunehmen. Die Menstruation lässt sich nicht steuern. Die Bereitstellung von Binden und Tampons für den Notfall kostet Kommunen nicht viel, kann für Einzelne aber einen großen Unterschied machen. Und über kostenfreies Klopapier diskutieren wir doch auch nicht.

Oft kommen Kommentare á la „Haben wir keine anderen Probleme“ auf. Was sagen Sie dazu?

Frei: Natürlich haben wir das. Die Welt ist von Krisen gebeutelt. Immerzu ein Problem mit dem anderen zu vergleichen und für unwichtig zu erklären, bringt uns jedoch nicht weiter. Und uns ewig an der Diskussion aufzuhalten, auch nicht. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde, warum wollen wir Menstruierende nicht besser unterstützen? Periodenprodukte auf den Toiletten können sowohl eine finanzielle als auch emotionale Entlastung darstellen. Außerdem hat der Umgang mit der Periode weitreichende negative Konsequenzen für Geschlechtergleichstellung, Umwelt und Wirtschaft. Das betrifft uns alle.

Man könnte doch meinen, dass wir in einer recht aufgeklärten Gesellschaft leben...

Frei: Das Menstruationstabu hat eine lange Geschichte von patriarchal-wissenschaftlichen Fehlannahmen, Aberglauben und religiösen Mythen. In der Bibel heißt es, dass eine Menstruierende sieben Tage lang „unrein“ ist. Griechische Gelehrte erklärten die Periode für ein Abfallprodukt des „Mangelwesens Frau“ und machten Menstruierende für ausfallende Ernten, das Mattwerden von Spiegeln und Bienensterben verantwortlich. In der Neuzeit galt Menstruationsblut als schädlichste Substanz überhaupt.

Und heute?

Frei: Solche Fehlannahmen hielten sich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hartnäckig und beeinflussen unser Denken bis heute, auch wenn uns das häufig nicht bewusst ist. Nach wie vor ist Menstruation von Ekel, Scham und Stigmatisierung umrankt, als sei sie ein Fehler, der Frauen zur minderwertigeren Spezies macht, und versteckt werden muss. Wieso? Man könnte sie stattdessen doch auch als Zeichen von Reproduktionsfähigkeit, Gesundheit und weiblicher Potenz sehen. Wir alle existieren nur wegen der Menstruation. Und phallische Symbole, die an männliche Potenz erinnern sollen, sind mit Stolz, Produktions- und Schaffenskraft verbunden. Bei diesem Vergleich fällt schnell auf, dass wir seit vielen Jahrhunderten in einem kulturellen Konstrukt leben, in dem Weiblichkeit Abwertung erfährt. Ich glaube nicht, dass diese patriarchalen Muster aus Böswilligkeit vorangetrieben werden, sondern weil wir uns wenig damit beschäftigen.

Aber warum sollte sich ein Mensch, der keine Periode hat, für dieses Thema einsetzen?

Frei: Es ist einfach, Dinge zu ignorieren, wenn sie einen nicht stören. Wir alle müssen unsere Privilegien mehr reflektieren. Lernen, zuzuhören und solidarisch zu sein. Bei der Menstruation geht es nicht nur um „ein bisschen Blut“, es geht um Freiheit, Rechte und Chancengleichheit. Wenn wir einmal über die Periode sprechen, merken wir schnell, dass das Thema Eintrittstor für eine größere Diskussion über Selbstbestimmung ist.

