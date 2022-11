Jugendliche klauen Auto aus Werkstatt in Kempten und zünden es an

Zwei Jugendliche sollen im Oktober in eine Werkstatt in Kempten eingebrochen sein und ein Auto geklaut haben. Später brannte das Auto bei Oy-Mittelberg aus.

Anfang Oktober sollen zwei Jugendliche ein Auto aus einer Werkstatt in Kempten geklaut haben und dieses später bei Oy-Mittelberg in Brand gesteckt haben. Laut aktuellem Ermittlungsstand der Polizei sollen die zwei 16-Jährigen nachts die Scheibe einer Werkstatt in Kempten-Kottern eingeschlagen haben und sich so Zugang dazu verschafft haben.

In der Werkstatt stand ein Auto, in dem der Fahrzeugschlüssel steckte. Dieses sollen die Jugendlichen gestohlen haben. Zwei Tage später brannte das Auto an einem Waldrand in Autobahnnähe bei Oy-Mittelberg aus.

Auto-Brand bei Oy-Mittelberg: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Im Rahmen der Fandung nach den Brandverursachern stieß die Polizei auf zwei 16-Jährige. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Kempten legen ihnen den Einbruch in die Werkstatt in Kempten-Kottern und den Pkw-Brand zur Last.

Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler weitere Beweismittel und mögliches Diebesgut. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten weiter und sucht nach weiteren möglichen Komplizen.

