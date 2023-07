Faustschlag ins Gesicht für 12-Jährigen im Bus

Es geschah in der Buslinie 5 in Kempten. Ein unbekannter Täter verpasst einem 12-jährigen Jungen einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei ermittelt.

13.07.2023 | Stand: 12:56 Uhr

In der Buslinie 5 auf Höhe des Schwalbenwegs in Kempten kam es am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen einem bisher unbekannten Täter und einem 12-jährigen Jungen. Der Täter schlug dem 12-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht.

Auf Bargeld-Diebstahl folgt Körperverletzung

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Kempten ist der Körperverletzung ein Diebstahl von Bargeld im niedrigen einstelligen Bereich vorausgegangen.

Der Täter soll um die 16 Jahre sein und kurze Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei Kempten telefonisch unter 0831 / 9909-2140 entgegen.