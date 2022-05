Diebe stehlen Kaugummi-Automaten aus Kemptener Lokal

Einen Kaugummiautomaten haben Unbekannte gestern aus einem Lokal in Kempten gestohlen. Sie hatten es auf das Geld abgesehen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

08.05.2022 | Stand: 12:42 Uhr

Diebe haben am Samstagabend einen Kaugummiautomaten in der Scheibenstraße in Kempten gestohlen. Laut Polizei trugen die bislang unbekannten Täter den Automaten in einen abgelegenen Bereich. Dort zerstörten sie ihn und nahmen das Bargeld heraus.

Unbekannte zerstören Kaugummiautomaten: Fahndung in Kempten bislang ohne Erfolg

Die Suche nach den Unbekannten war bislang erfolglos. Die Polizei Kempten bittet Zeugen, sich unter der 0831/99090 zu melden.

Weitere Meldungen aus Kempten lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".