Kino, Schwimmbad und Gastro - So funktioniert die 3-G-Regel in Kempten

Wer ins Kino oder für einen Besuch ins Krankenhaus will, benötigt ab Dienstag den Nachweis über Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis in Kempten.

23.08.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Viele Wochen schien es so, als hätte die Corona-Pandemie sich beruhigt. Nun steigen die Zahlen wieder, auch in Kempten. Während das Oberallgäu mit 32 am Montag noch knapp unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 liegt, überschreitet Kempten diesen Grenzwert seit Freitag. Neue Regeln für Bereiche wie Gastronomie, Freizeit- und Kulturbetriebe sind ab Dienstag die Konsequenz.

Mehr Aufwand für Gastronomen: Nachweise müssen bei Einlass gezeigt werden

„Für uns bedeutet das natürlich mehr Aufwand“, sagt Stefanie Werf von der Fasshalle. Die Überprüfung der Nachweise bei der Ankunft im Restaurant dauere länger, außerdem benötige die intensivere Kontrolle mehr Personal. „Die Menschen überrennen uns im Moment ohnehin schon“, sagt Werf. Wer im Innenbereich essen möchte, muss am Eingang eines der drei „G“ – also geimpft, genesen oder getestet – nachweisen können. Zertifikate dafür gibt es sowohl in schriftlicher Form als auch digital. FFP2-Maskenpflicht bis zum Tisch, Abstandsgebot und die Registrierung zur Kontaktverfolgung gelten weiter.

Auch Kinder ab sechs Jahren müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind, ein negatives Testergebnis vorweisen. Bei einem Schnelltest darf das nicht älter als 24 Stunden sein, bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden, sind eigentlich von dieser Regelung ausgenommen.

Gilt Ausnahme beim Test für Schulkinder auch in der Ferienzeit?

Was aber gilt zur Ferienzeit? „Für uns machen Kinder einen Großteil unserer Besucher aus“, sagt Andrea Dietel-Sing, Geschäftsführerin des Colosseums Kempten. „Gerade für die jungen Kino-Besucher ist ein zusätzlicher Test aber eine Hürde.“ Ähnlich ist die Lage in Schwimmbädern, sagt Daniela Pletzer, zuständig für Marketing und Kommunikation beim Cambomare Erlebnisbad. Bis zum Ende der Sommerferien gelte die Testpflicht deshalb auch für alle Schulkinder. „Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht“, sagt Pletzer. Für das Freibad hingegen greifen die sogenannten 3-G-Regeln nicht. Hier sei eine Online-Reservierung weiterhin für alle möglich.

Auch bei Sportstätten, Kulturbetrieben oder Fitnessstudios sind ausschließlich die Innenbereiche von der 3-G-Regelung betroffen. Für körpernahe Dienstleistungen wie den Friseurbesuch oder den Besuch im Krankenhaus ist ein Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test ebenfalls nötig. Der Klinikverbund Allgäu setzt dies nun inzidenzunabhängig – also auch bei einem Wert unter 35 – um. Pressesprecher Christian Wucherer: „So bleibt die Lage übersichtlich und einheitlich für alle Besucher.“

