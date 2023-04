Ein Hund hat in der Fußgängerzone in Kempten einen Fünfjährigen gebissen. Der Hundebesitzer flüchtete.

23.04.2023 | Stand: 12:06 Uhr

In Kempten hat ein Hund am Samstagnachmittag einen Jungen verletzt. Der Fünfjährige befand sich zusammen mit seiner Mutter und seiner Oma in der Fußgängerzone in Kempten, als der Hund auf ihn zulief und nach ihm schnappte.

Fünfjähriger nach Hundebiss in der Fußgängerzone verletzt

Der Bub wurde oberflächlich verletzt.

Der Hundebesitzer entfernte sich nach dem Vorfall vom Ort des Geschehens. Die Polizeiinspektion Kempten hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Weitere Meldungen aus dem Bereich Kempten lesen Sie immer hier.