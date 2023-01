Kostenlose Binden und Tampons kommen in Kempten gut an - zu gut?

Kostenlose Periodenprodukte gibt es in Kempten seit drei Monaten an Schulen, Bibliothek oder Zumsteinhaus – mancherorts erfolgreicher als anderswo.

Kostenlose Binden und Tampons liegen seit September auf Toiletten in Kemptener Schulen, Jugendzentren, der Stadtbibliothek und dem Zumsteinhaus aus. Das Projekt soll Periodenarmut entgegenwirken und Hygieneartikel für alle gesellschaftlichen Gruppen zugänglich machen.

Initiiert wurde die Aktion parteiübergreifend von Kemptener Stadträtinnen. Nach knapp drei Monaten zieht die Stadt, die das kostenlose Angebot finanziert, eine erste Bilanz: Während mancherorts mehr Periodenartikel gebraucht werden als ursprünglich gedacht, muss anderswo kaum nachgefüllt werden.

An manchen Schulen in Kempten werden Tampons zu Wurfgeschossen

Einmal erst mussten Reinigungskräfte in der Stadtbibliothek die Boxen vor den Toilettenkabinen seit Projektstart auffüllen, sagt Andreas Hummel, Abteilungsleiter für Gebäudemanagement der Stadt Kempten. In den Schulen zeige sich ein anderes Bild. „Hier wird fast täglich nachgefüllt“, sagt Hummel. Dass der Bedarf hier am höchsten ist, habe das Planungsteam erwartet. Dass aber so oft aufgefüllt werden muss, liege auch an der „kreativen Nutzung“ durch Schülerinnen.

Mit Binden vollgestopfte Toiletten oder Tampons als Wurfgeschosse im Klassenraum: „Wir stellen zumindest teilweise fest, dass die angebotenen Artikel zweckentfremdet werden“, sagt Hummel. Er gehe davon aus, dass sich dieses Verhalten im Verlauf des Projekts legen wird. Ähnliches komme an Schulen beispielsweise auch in Zusammenhang mit Toilettenpapier vor. Hummel: „Das wird man nie ganz verhindern können. Unserem Ziel tut das also keinen Abbruch.“

Projekt gegen Periodenarmut in Kempten teurer als ursprünglich gedacht

Etwa 2500 Euro hat die Stadt bislang in die 50 Boxen investiert. So viel war ursprünglich für ein ganzes Jahr angesetzt, man habe sich aber von Beginn an nach dem tatsächlichen Bedarf richten wollen. Beschafft werden Tampons und Binden von Hausmeisterdiensten und sind wie Toilettenpapier, Seife oder Handtücher in kleineren Mengen auf Lager.

Zwei Schülerinnen eines Kemptener Gymnasiums berichteten gegenüber unserer Redaktion, dass Periodenboxen oft „ausgeräubert“ seien. Hummel sagt: „Auch für uns ist das Projekt eine neue Erfahrung, vieles muss sich noch einpendeln.“ Grundsätzlich sei das Echo positiv, auch werde das Angebot mehrheitlich vernünftig angenommen. „Ein wirkliches Fazit wird erst zum Schuljahresende möglich sein“, sagt Hummel. Auch habe Hummel eine Anregung erreicht, das kostenlose Angebot durch Kondome zu ergänzen. Darüber werden man künftig sprechen.