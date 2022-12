Kotterner Flohkiste ist wegen Schimmel nicht mehr zu retten: Ersatzbau für städtische Kita soll her

Kita-Gebäude zieht weiter Feuchtigkeit ins Mauerwerk. Ein Ersatz soll gebaut werden. Zum Jugendzentrum für den Kemptener Osten gibt es neue Überlegungen.

06.12.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Es steht nicht gut um die Kotterner Flohkiste. Das Mauerwerk der ersten städtischen Kita zieht von unten Feuchtigkeit, Schimmelbildung ist die Folge. Jetzt entwickeln die Verantwortlichen Pläne für einen Neubau.

Die Geschichte des Hauses reicht zurück bis ins Jahr 1887. Zurzeit werden dort 135 Mädchen und Buben betreut in drei Krippen- und vier Kindergartengruppen.

Schimmel in der Flohkiste: Neues Kita-Gebäude soll für 9,4 Millionen Euro in Kempten entstehen

Das Manko am Gebäude: Es fehlt eine undurchlässige Betonwanne im Untergrund. „Damit bekommen wir es nicht wasserdicht von unten“, sagte Baureferent Tim Koemstedt im Finanzausschuss. Bautechnisch sei dies nicht mehr zu beheben. Frühere Sanierungsschritte seien nicht die Ursache für das Schimmelproblem.

Die Folge: Ein Ersatzbau muss her, möglichst innerhalb der nächsten zwei Jahre. Mit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt führe die Verwaltung bereits Gespräche über ein anderes Grundstück für die künftige Flohkiste. Insgesamt stehen für das Projekt 9,4 Millionen Euro in der Finanzplanung bis 2026. Kommendes Jahr sind schon einmal 800.000 Euro reserviert, um die Grundlagen zu schaffen.

Auch Jugendzentrum Kempten-Ost soll neues Gebäude bekommen

In die Reihe der maroden Kemptener Gebäude gehört auch der Jugendtreff auf dem Bühl. Über ein neues Jugendzentrum Kempten-Ost wird schon einige Jahre diskutiert. Eine Kombination mit der Sanierung der Lindenbergschule war lange favorisiert worden. Weil sich die aber noch hinzieht, sind jetzt Alternativen im Blick. Im Bereich Schumacherring/Lenzfrieder Straße hat die Stadt ein Grundstück, das sich eignen könnte.

Optimistisch ist das Schulreferat beim „Grünen Kasten“ in der Fürstenstraße. Das Bestandsgebäude sei nach der jüngsten Sanierung bereits auf „einem gewissen Niveau“. Wenn die zehnte Grundschule fertig ist, ziehen die jetzt dort untergebrachten Klassen an den Aybühlweg um. Das denkmalgeschützte Haus in der Fürstenstraße wird dann der Fürstenschule zugeordnet.

Zwei Millionen Euro fließen in die weitere Ertüchtigung von Klassenräumen, die Gestaltung des Pausenhofs und der Außenanlagen. Und der Sanitärbereich der Turnhalle muss grundlegend erneuert werden.