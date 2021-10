Kempten legt Kommunales Integrationskonzept (KIK) vor

Von den Mitgliedern des Sozialausschusses kommt breite Zustimmung. 200 Fachleute aus 85 Institutionen haben 144 Maßnahmen entwickelt. Wie es jetzt weitergeht.

17.10.2021 | Stand: 17:20 Uhr

„Der Prozess hat lange gedauert, war aber sehr befruchtend“, sagte Priska Hecht von der Kommunalen Integrationsarbeit zum nun vorliegenden Kommunalen Integrationskonzept Kempten (KIK). Sie und ihre Kollegin Susanne Blenk stellten das Papier, an dem zwei Jahre gearbeitet wurde, während der jüngsten Sitzungen des Sozialausschusses vor.

200 Fachleute hätten sich an der Entwicklung des Konzepts beteiligt, sagte Blenk. In Fachrunden und Arbeitsgruppen seien der Bedarf, die Ziele und Maßnahmen konkretisiert worden. Eine Steuerungsgruppe aus Vertretern von Stadtrat, Migrationsberatung, Haus International, Stadtjugendring, Schule und Arbeitsagentur habe die Konzeptinhalte schließlich festgelegt.

Ziel in Kempten: Gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen

Dem Konzept zugrunde liegt ein Integrationsverständnis, auf das sich alle Beteiligten geeinigt haben: Integration sei ein wechselseitiger Prozess von Menschen mit und ohne Migrationsbiografie, dessen Ziel die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen sei. Zuwanderung werde als Potenzial und Chance, Vielfalt und Mehrsprachigkeit als Gewinn. Aktuell liegt der Bevölkerungsanteil von Menschen Migrationsgeschichte bei 38 Prozent. (Lesen Sie auch: Bei "MitMenschen in Kempten kaufen Jugendliche für ältere Menschen ein)

„Das Konzept muss jetzt mit Leben gefüllt werden“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle ( CSU). Integration sei ein wichtiger Bereich in der Stadt und betreffe viele Menschen. „Für mich ist es ein Skelett, mit dem man jetzt arbeiten muss“, sagte Ilknur Altan (SPD), Vorsitzende des Integrationsbeirats. „Ich bin froh, dass es das jetzt gibt.“

Lajos Fischer (Grüne) betonte, das Konzept sei wunderbar. Er kündigte aber auch an, die Grünen-Fraktion werde Ergänzungen beantragen. Beispielsweise habe er den Dialog mit den Betroffenen in einer Weise vermisst, „damit auch was zurückkommt“.

Fischer beantragte zudem, den Titel des Konzepts in „Kommunales Konzept für Integration und Teilhabe“ zu ändern. Dem stimmte neben ihm selbst lediglich Fraktionskollegin Barbara Haggenmüller zu. Für einen weiteren Antrag, dem Konzept eine Präambel voranzustellen, fand er im Gremium keine Unterstützer.

Sechs Handlungsfelder für die Akteure in Kempten

„Alle Menschen in der Stadt profitieren von dem Konzept“, betonte indes Stephan Prause (CSU). „Ich sehe da viele Ziele und Maßnahmen wie Begegnungsstätten oder eine einfache Sprache auf der Homepage der Stadt.“

Das KIK ist in sechs Handlungsfelder aufgeteilt: Sprache und Bildung; Arbeit und Ausbildung; Gesundheit und Pflege; bürgerschaftliches Engagement; gesellschaftliche Teilhabe und interkulturelle Öffnung. Für alle sechs wurden Ziele und Maßnahmen (siehe Infokasten) erarbeitet. Priska Hecht versicherte: „200 Fachleute scharren jetzt mit den Hufen, um in die Umsetzung gehen zu können.“

Auswahl der Maßnahmen

Sprache und Bildung: Sprachcafés; Mentoringprogramme Schule; Eigenverantwortung Eltern stärken

Arbeit und Ausbildung: Beratung zu im Ausland erworbenen Qualifikationen; alle Zuwanderer befähigen, sich selbstständig auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben

Gesundheit und Pflege: interkulturelle Schulungsangebote für Personal; Vorstellung von Gesundheitsangeboten in Sprachkursen

Bürgerschaftliches Engagement: Patenschaftsprojekte; Zuwanderer als Ehrenamtliche werben

Gesellschaftliche Teilhabe: AntiRassismus-Strategien entwickeln; politische Gremien sensibilisieren

Interkulturelle Öffnung: Zugangshürden in Stadtverwaltung abbauen; Begegnungszentrum

