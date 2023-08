Mädchen wirft in Kempten mit Flaschen auf spielende Kinder

Die Polizei sucht nach einem Mädchen, das in Kempten mit Getränkeflaschen auf Fußball spielende Kinder geworfen haben soll.

07.08.2023 | Stand: 12:43 Uhr

Ein Mädchen hat Getränkeflaschen auf Fußball spielende Kinder in Kempten geworfen. Laut Polizei wurden die Kinder auch aus der Mädchengruppe heraus beleidigt. Eine 13-Jährige wurde von einer Flasche am Ellenbogen und am Fuß getroffen. Die Kinder spielten am Samstag auf dem Sportgelände des Hildegardis-Gymnasiums Fußball.

Spielende Kinder in Kempten beworfen: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei einen Zeugen, der sich mit der unbekannten mutmaßlichen Täterin unterhalten hatte und diese wohl auch kannte. Die Polizei bittet diesen, sich unter Telefon 0831/9909-2140 zu melden.

