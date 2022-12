Unbekannte bewerfen 24-Jährigen in Kempten mit Böllern

An der ZUM in Kempten haben Unbekannte einen 24-Jährigen mit Böllern beworfen. Kurze Zeit später löste die Brandmeldeanlage der Tiefgarage Königsplatz aus.

31.12.2022 | Stand: 11:41 Uhr

An der ZUM (Zentraler Umsteigepunkt) in Kempten haben Unbekannte einen 24-Jährigen am Freitagabend gegen 22.20 Uhr mit Böllern beworfen. Laut Polizei wurde dadurch seine Oberbekleidung beschädigt, verletzt wurde der 24-Jährige nicht.

Unbekannte zünden Böller in Treppenabgang zur Tiefgarage Königsplatz

Nicht weit von der ZUM entfernt, haben Unbekannte gegen 23.30 Uhr einen Böller im Treppenabgang zur Tiefgarage Königsplatz gezündet. Dadurch löste die Brandmeldeanlage der Tiefgarage aus. Bei der Explosion des Sprengkörpers entstand kein Sachschaden.

In beiden Fällen hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte per Telefon an 0831/9909-2141.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.