Ein 40-Jähriger tauscht mit anderen Jugendpornos aus und bekommt eine Bewährungsstrafe. Die Polizei muss sich immer mehr mit solchen Delikten beschäftigen.

16.03.2021 | Stand: 18:38 Uhr

Nachrichtendienste wie WhatsApp gehören für die meisten Menschen mittlerweile zum Alltag. Währen die einen Fotos von süßen Katzen und Hunden austauschen, schicken sich andere in Gruppen Kinder- und Jugendpornos. Ein Mann, der monatelang Mitglied in solchen Gruppen gewesen war, wurde nun am Kemptener Amtsgericht zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf vier Jahre Bewährung verurteilt. Es handelt sich um keinen Einzelfall: Derartige Delikte beschäftigen die Polizei immer häufiger.