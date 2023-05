Mann prellt die Zeche zweimal in einem Monat

Zweimal in einem Monat speist und trinkt ein Mann in Kempten in einem Lokal. Dann haut er ab, ohne zu bezahlen. Nun ermittelt die Polizei.

11.05.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Gleich zweimal innerhalb eines Monats hat ein Unbekannter in einer Gaststätte in Kempten die Zeche geprellt. Laut Polizei war der Mann am Montag, 10. April und am Samstag, 6. Mai, jeweils nachmittags in dem Restaurant.

Dort gab der Mann beide Male an, das Lokal nur kurz zum Rauchen zu verlassen und verschwand dann in Richtung Pfeilergraben, ohne zu bezahlen. Zeugen beschrieben den Mann als etwa 180 cm groß, mit mittelbraunen, kurzen Haaren und ohne Bart. Der Täter habe zudem eine auffällige Zahnlücke und einen nicht näher definierten Akzent in der Aussprache.

Die Polizei Kempten ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Hinweise unter der 0831/9909-2140.

