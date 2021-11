"Mann vergeht sich an Tiefkühlhähnchen" - Comedian Addnfahrer witzelt über alten Fall aus Kempten

Der Comedian Addnfahrer greift in einem seiner Youtube-Videos eine kuriose Polizeimeldung aus Kempten auf. Der Beitrag wird tausendfach geklickt.

Der oberbayerische Comedian "Addnfahrer" hat in einem seiner YouTube-Videos einen kuriosen Fall aus Kempten aufgegriffen und sich über den Vorfall lustig gemacht. In dem fünfminütigen Beitrag liest der Komiker nach eigener Aussage einen Pressebericht der Polizei vor. Ein Fan hatte dem Addnfahrer den Bericht offenbar zukommen lassen. Innerhalb von 48 Stunden wurde das Video über 50.000 mal gesehen. Doch was ist an der Polizeimeldung so außergewöhnlich?

Wie der Comedian in seinem Video erzählt, ist die Polizei zu einem äußerst kuriosen Einsatz in einem Kemptener Supermarkt gerufen worden. Der Ladendetektiv hatte einen Kunden ins Visier genommen, da er ihn verdächtigte, Ware stehlen zu wollen. Dabei beobachtete der Mitarbeiter, wie der Mann ein Tiefkühlhähnchen nahm und sich an diesem verging. "Der Mann öffnete die Verpackung, kniete sich auf den Boden und onanierte in die Öffnung des Brathähnchens", zitiert der Addnfahrer den Polizeibericht.

Zwischendurch unterbricht der Oberbayer die Geschichte immer wieder und lacht sich schlapp. Und auch seine Follower amüsieren sich über den Bericht. Ein User kommentiert unter das Video: "Endlich, endlich hat mich Mal wieder jemand so richtig zum Tränen lachen veranlasst." Ein anderer schreibt:"Kann irgendwer dieses Video schauen ohne zu Lachen? Ich musste lachen, keine Chance das zu verkneifen - sau cool."

Rangelei zwischen Täter und Ladendetektiv

Nachdem der Mann erwischt wurde, fährt Addnfahrer fohrt, sei es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern gekommen. Dabei sei der Täter in ein Regal gefallen und habe sich am Rücken verletzt, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. An Regal und Ware entstand beträchtlicher Schaden. Die Polizei habe das Beweismittel sichergestellt. Im Nachgang habe der Täter Hausverbot in dem Lebensmittelgeschäft und eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses erhalten.

Mann vergeht sich an Hühnchen - gab es den Fall wirklich?

Doch stimmt der Fall tatsächlich? "Ja", sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Er kann sich sogar genau daran erinnern. Denn er war bei dem Einsatz selbst beteiligt. Er ereignete sich bereits vor rund 15 Jahren. Offizielle Aufzeichnungen von damals gebe es zwar nicht mehr, jedoch "deckt sich der dargestellte Sachverhalt mit meiner Erinnerung", so der Polizist.

