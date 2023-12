Mann wird auf dem Heimweg zusammengeschlagen

Auf dem nächtlichen Nachhauseweg gerät ein 33-Jähriger in Kempten in eine Auseinandersetzung mit mehreren Unbekannten. Kurz darauf muss er ins Krankenhaus.

04.12.2023 | Stand: 15:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mann in Kempten auf dem Nachhauseweg von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, attackierte die Gruppe den 33-Jährigen in der Herbststraße gegen drei Uhr nachts.

Unbekannte verprügeln 33-Jährigen in Kempten - Polizei sucht Zeugen

Demnach geriet der Mann zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit der Gruppe, bevor die Unbekannten den 33-Jährigen dann attackierten. Der Mann musste wegen seiner Verletzungen im Klinikum Kempten behandelt werden.

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen, Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Nummer 0831/9909-2140 an die Ermittler weiterzugeben.

Die neuesten Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie immer hier.