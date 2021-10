Kempten: Mann weigert sich Maske in Tankstelle zu tragen - Anzeige

In Kempten hatte die Polizei mit einem Maskenverweigerer zu tun. Trotz mehrfacher Mahnung durch die Beamten war der Mann uneinsichtig.

20.10.2021 | Stand: 13:27 Uhr

In Kempten hat die Polizei am Dienstag einen Mann wegen seiner fehlender Gesichtsmaske mehrmals gemahnt. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall in einer Tankstelle in der Memminger Straße. Dort fiel zwei Polizisten an der Kasse ein Mann auf, der die vorgeschriebene Maske unter dem Kinn trug. Die Hinweise der Kassiererin, die Maske korrekt aufzusetzen, hatte er ignoriert, weshalb einer der uniformierten Beamten ihn aufforderte, die Maske korrekt zu tragen.

Mann will Maske in Tankstelle nicht tragen - Polizei durchsucht ihn

Nachdem er auch auf die mehrfache Aufforderung der Polizisten missachtete und die Androhung einer Anzeige ihn nicht interessierte, wurde er gebeten, seine Personalien anzugeben. Dies verweigerte er nach Angaben der Polizei. Daraufhin durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweisdokumenten. Den Maskenverweigerer erwartet nun eine Anzeige. (Lesen Sie auch: Intensivbetten werden in vielen bayerischen Kommunen knapper)

