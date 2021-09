Gertraud Führer lebt mit 107 Jahren noch in ihren eigenen vier Wänden. Sport war ihre Leidenschaft. Einige Schicksalsschläge prägen ihr Leben bis heute.

Als Gertraud Führer in der Kemptener Salzstraße auf die Welt kam, wurde Deutschenland noch von einem Kaiser regiert und Bayern von König Ludwig III. Inzwischen ist die ehemalige Kauffrau 107 Jahre alt und wohnt immer noch in ihren eigenen vier Wänden in der Haubenschloßstraße. 1914 lebten in Kempten 20 000 Menschen, heute sind es über 70 000 und sie ist die Älteste, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist. Ihre Lebenselixiere sind die Familie und der Sport.