Kempten: Musiksommer geht Samstag in die zweite Runde

Sommersound vom Forum bis zum Rathausplatz. Samstag gibt es HipHop, Jazz, Blues, Folk und vieles mehr in der Innenstadt - auch Blasmusik ist geboten.

02.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Innenstadt füllt sich am Samstag, 3. Juli, wieder mit vielfältigen Klängen: Zum zweiten Mal haben Bands im Rahmen des Musiksommers die Chance, sich – auf kleinen Bühnen verteilt – dem Publikum zu präsentieren.

Mit jazzigen Klängen starten die beiden Allgäuer Singer-Songwriter Leonie Leuchtenmüller und Tom Hauser den Vormittag ab 10 Uhr vor dem Forum Allgäu. Nachmittags geht es dort mit der Kemptener Hip-Hop-Formation „Housewife Productions“ weiter.

Am Künstlerhaus serviert „Hackberry“ Folk, Blues und Country. Die Band „Two in Tune“ sorgt in der Nähe das Stadtparks am Standort Auf’m Plätzle für Stimmung.

In der Klostersteige spielt eine Triobesetzung der Gruppe „Acoustic Beat Roots“ und am Rathausplatz präsentieren sich „Die Schlanzer“ mit Blasmusik.

Der „Berufsmusikertag“ des Musiksommers findet zwischen 10 und 17 Uhr statt. Das City-Management Kempten bitte alle Besucher, die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen einzuhalten.

