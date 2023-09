So erweitern zwei Wirte das Gastro-Angebot in Kempten

Ein Cocktail oder doch einen türkischen Eintopf? Besucher der Kemptener Innenstadt haben künftig die Wahl zwischen zwei neuen Lokalen. Dabei wirds richtig heiß.

20.09.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Zwei Neueröffnungen erweitern künftig das Gastronomieangebot in der Kemptener Innenstadt. In den Räumen einer ehemaligen Bäckerei an der Kreuzung von Salzstraße und Lindauer Straße serviert Tarkan Tuncay in seiner Bar „Nightz“ ausgefallene Cocktails und besondere Snacks. Im „Meryem’s“ in der Rathausstraße gibt es künftig türkische Gerichte aus der ostanatolischen Küche in den Räumen eines ehemaligen Ladens für Nähbedarf.

