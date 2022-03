Flickenteppich bei den Radwegen: Wie kann Kempten wirklich klimafreundlich werden?

Busfahren, Radeln und Laufen sollen in Kempten wichtiger werden, fordert Grünen-Stadtrat Stefan Thiemann. Warum für ihn die Stadt nicht fahrradfreundlich ist.

08.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Auto will Dr. Stefan Thiemann nicht abschaffen. „Ich fahre auch Auto“, sagt der Mobilitätsbeauftragte des Kemptener Stadtrats. Aber es gehe um eine bessere Balance, bei der auch Busfahren, Radeln und Laufen eine Rolle spielen. Doch ob Radwegenetz oder öffentlicher Verkehr – der Grünen-Stadtrat zieht eine durchwachsene Zwischenbilanz. Er hält den öffentlichen Verkehr in Kempten für so komplex, dass wohl aus eigener Kraft nie etwas draus werde. Er würde auch nicht sagen, dass die Stadt derzeit fahrradfreundlich ist.