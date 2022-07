Ortungsfunktion der Kopfhörer überführt Diebin in Kempten

Einer Hotelgästin in Kempten wurden die Kopfhörer geklaut. Mithilfe der Ortungsfunktion konnte sie die mutmaßliche Diebin ausfindig machen.

23.07.2022 | Stand: 12:21 Uhr

In einem Hotel in Kempten wurden einer 23-jährigen Gästin die Kopfhörer geklaut. Wie die Polizei berichtet, hat die junge Frau mehrere Tage in dem Hotel übernachtet und konnte dann am Tag der geplanten Abreise ihre Kopfhörer im Wert von 190 Euro nicht mehr finden.

Kempten: Frau ortet gestohlene Kopfhörer

Deshalb ortete sie die Kopfhörer über ihr Handy und fand heraus, dass diese sich in einem Mehrfamilienhaus in Kempten befanden. Die 23-Jährige folgte dem Standort der Kopfhörer und konnte als mutmaßliche Diebin eine Jugendliche ausmachen, deren Mutter als Reinigungskraft in dem Hotel arbeitet.

Noch bevor sie die Anzeige erstattete, gab ihr die Jugendliche die Kopfhörer zurück. Weil sich die Jugendliche zum Tatzeitraum ebenfalls in dem Hotel aufhielt, richtet sich der Tatverdacht der Polizei zunächst gegen beide Frauen.

