Der Ostbahnhof soll Radständer, eine überdachte Wartezone und einen größeren Parkplatz erhalten. Der Bahnhalt bietet sich für die schnellste 9-Euro-Reise an.

02.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Ideen für Kempten-Ost trägt die Stadt schon geraume Zeit zusammen. Jetzt soll sich tatsächlich etwas ändern. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch ein erstes Projekt am Ostbahnhof aufgegleist: Über 300.000 Euro will die Stadt dafür in die Hand nehmen. Ein Quartiersparkhaus, wie es so manchem Pendler und Anwohner gefallen würde, ist dabei aber noch nicht Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.