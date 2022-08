73-Jährige wollte offenbar ihren Mann umbringen - Polizei Kempten ermittelt

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines möglichen versuchten Tötungsdelikts in Kempten. Eine Frau soll versucht haben, ihren Ehemann umzubringen.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Kempten. Eine 73-Jährige soll am Mittwochvormittag versucht haben, ihren eigenen Ehemann umzubringen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, meldete sich ein 73-Jähriger am Mittwoch gegen 11.13 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei und gab an, dass seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Beil auf ihn losgegangen sei.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fuhren daraufhin zu der Wohnung in Kempten. Dort ließ sich die 73-jährige Ehefrau widerstandslos festnehmen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Versuchte Tötung in Kempten: Frau soll Mann mit Fleischklopfer geschlagen haben

Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass die 73-Jährige ihrem Mann mehrfach mit einem Fleischklopfer unter anderem gegen den Kopf geschlagen hat, als dieser gerade telefonierte. Der Mann erlitt leichte Kopfverletzungen.

Die 73-Jährige gab laut Polizei an, dass die Tat im Zusammenhang mit jahrelangen familiären Auseinandersetzungen stehe.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde die 73-Jährige am Donnerstag der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Richterin erließ eine Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Die 73-Jährige wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kripo Kempten führt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

