Betrunkener spuckt auf Grundstück und wird dann handgreiflich

In Kempten hat ein Mann erst auf ein Grundstück einer Anwohnerin gespuckt, dann kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt.

18.06.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Der laut Polizei sichtlich betrunkene Mann spuckte beim Vorbeigehen auf ein Grundstück in der Reinhartser Straße in Kempten. Eine Anwohnerin beobachtete den 39-Jährigen dabei und sprach ihn darauf an.

Der Mann beleidigte die Frau (68) in der Folge, teilt die Polizei mit. Deshalb kam ihr ein 45-Jähriger zur Hilfe - doch daraufhin eskalierte die Situation völlig.

Betrunkener in Kempten schlägt laut Polizei auf Helfer ein

Der Betrunkene schlug auf den anderen Mann mit einer Umhängetasche ein und zerstörte dessen Brille. Der 45-Jährige wehrte sich laut Polizei und schubste den Angreifer auf den Boden.

Die Polizeiinspektion Kempten leitete "umfangreiche Ermittlungen" gegen den 39-Jährigen ein, heißt es in der Mitteilung.

