Randalierer schlagen Scheiben in Kempten ein - Polizei folgt Blutspur am Tatort

Randalierer schlagen Scheiben eines Hauses in Kempten ein. Später entdeckt die Polizei am Tatort eine Blutspur, die zu einem jungen Mann führt.

11.03.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Zwei Randalierer haben Fensterscheiben eines Hauses in Kempten am Mittwochabend eingeschlagen. Die Täter konnten zwar flüchten, einer von ihnen hatte sich aber offenbar am zersprungenen Fensterglas geschnitten.

Polizei Kempten folgte Blutspur

Die Polizei folgte demnach einer Blutspur, die vom Tatort ausging und zu einer Wohnung führte. Dort trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen, an dessen Hände Schnitte zu sehen waren. Der junge Mann hatte sich die Verletzungen womöglich durch die eingeschlagenen Scheiben zugezogen, berichtet die Polizei.

Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei Kempten ermittelt.

