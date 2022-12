Polizei kontrolliert getunte Autos - zwei BMW-Fahrer müssen ihre Fahrzeuge stehen lassen

Nicht das erste Mal, dass die Polzei in Kempten gegen illegales Tuning vorgeht. Am Freitag fielen bei mehreren Verkehrskontrollen zwei BMWs besonders auf.

03.12.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Die Polizei in Kempten hatte am Freitagabend bei einigen Kontrollen in der Stadt ein besonderes Auge auf die Allgäuer Tuningszene. Gleich zu Beginn der Aktion stoppten die Beamten einen aufgemotzten 3er BMW. Ein Check ergab, dass der Wagen insgesamt sechs Mängel und Manipulationen hatte. So entdeckten die Polizisten ein nicht zulässiges Fahrwerk. Gleiches galt für den Frontspoiler, dazu gab es sicherheitsrelevante Veränderungen am Fahrzeug. Zudem war die Rad-Reifen-Kombination nicht genehmigt. Der 21-Jährige Fahrer musste seinen BMW stehen lassen, die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Polizeiaktion gegen illegales Tuning in Kempten: Weiterer BMW aus dem Verkehr gezogen

Kurze Zeit später wurde ein in der Tuningszene einschlägig bekannter 20-jähriger Kemptner mit seinem 5er BMW aus dem Verkehr gezogen. Auch dieser Fahrer hatte das Fahrwerk unzulässig verändert. Ebenso bemängleten die Polizisten die aufgezogenen Reifen. Ein Gutachten konnte der Fahrer nicht vorlegen. Da der 20-Jährige erst zwei Tage zuvor über die Unzulässigkeit seiner Umbauten informiert wurde, muss er nun mit einem satten Bußgeldsatz rechnen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

