Polizei spricht in Kempten bei Kaffee über Callcenter-Betrüge

Beim „Coffee with a Cop“ laden Beamte in Kempten ein, über die Tricks von Callcenter-Betrügern zu sprechen. Denn es werden immer mehr, die Summen immer höher.

17.07.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Kempten Viele Polizistinnen und Polizisten sind in der Kemptener Innenstadt im Einsatz – jedoch nicht auf Verbrecherjagd. Stattdessen wollen sie mit Passanten und Passantinnen ins Gespräch kommen und für die zunehmenden Callcenter-Betrüge sensibilisieren. Der Präventionstag läuft unter dem Motto „Coffee with a Cop“, Kaffeetrinken mit Polizisten.

Passantinnen sprechen mit den Beamten über den Umgang mit Polizisten

„Es wird in letzter Zeit viel getrickst am Telefon“, sagt Brigitte Weixler aus Kempten. Sie ist froh, Informationen zu erhalten. Ein Problem sei auch, wie die Beamten in der Öffentlichkeit behandelt werden, sagt die 58-Jährige. Die Duracherin Ingrid Schneider ebenso: „Wie mit der Polizei umgegangen wird, ist eine Katastrophe.“ Die 83-Jährige erhalte zudem immer wieder Nachrichten, dass ihre Kinder eine neue Nummer haben. „Da falle ich nicht drauf rein.“

Viele Polizisten und Polizistinnen klären am Präventionstag in der Innnenstadt auf. Bild: Julia Geppert

Ältere Menschen werden mit erfundenen familiären Notsituationen unter Druck gesetzt

Sven-Oliver Klinke, Leiter der Polizeiinspektion Kempten, merke, dass die Betrügermasche bekannt ist. „Es trifft öfter Menschen im höheren Alter, die sich sowieso schon Sorgen um etwa ihre Enkel machen“, sagt er. Die organisierten Betrüger spielen mit der Psyche der Menschen – teilweise üben sie mehrere Stunden lang, auch durch verschiedene Anrufer, Druck auf die Opfer aus. Die Betrüger seien geschult, Emotionen zu schüren. „Irgendwann geben die Leute alles preis“, sagt Klinke.

Die Themen seien häufig familiäre Notsituationen wie beispielsweise ein Unfall des Enkels. „Es werden immer mehr Callcenter-Betrüge mit immer höheren Summen.“ Die Spanne des geforderten Geldes reiche von wenigen Tausend Euro bis hin zu mittleren sechsstelligen Beträgen. Klinke rät, erst gar nicht so viel Geld zuhause zu haben.

Auch Polizeipräsidentin Claudia Strößner spricht mit den Passanten und Passantinnen. Bild: Julia Geppert

Auszubildende aus Königsbrunn suchen das Gespräch in der ganzen Innenstadt

Am Präventionstag geht es auch um andere Themen. Robert Schönherr ist Klassenleiter bei der Bereitschaftspolizei Königsbrunn. Er und 18 Auszubildende sind in Zweierteams in der Innenstadt unterwegs und sprechen mit Passanten über Probleme wie Ruhestörung der Nachbarn, Falschparker und Fundstücke. „Die Leute haben Gesprächsbedarf“, sagt Klinke.

„Ich finde es gut, dass die Polizei das macht“, sagt Johannes Messe aus Kempten. Die Polizei veranstalte den Tag, um positiver wahrgenommen zu werden, sagt der 55-Jährige. Familie Rothmann aus Nordrhein-Westfalen ist zu Besuch in Kempten. „Unser Sohn ist an einer Polizeiausbildung interessiert.“ Es sei toll, dass die Beamten für Fragen offen sind. Die 18-jährige Magdalena Fleschutz aus Kempten spricht mit einer Polizistin über ihre Arbeit im Rettungsdienst. Von dem gegenseitigen Austausch konnte auch die Beamtin etwas mitnehmen, sagt Fleschutz.