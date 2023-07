Leisten sich die Allgäuer überhaupt noch Urlaube?

Leisten sich Allgäuerinnen und Allgäuer in Zeiten gestiegener Preise überhaupt noch einen Urlaub? Manch einer benötigt nur drei Dinge: Sonne, Liebe und Rock ‘n’ Roll.

11.07.2023 | Stand: 06:10 Uhr

Der Geldbeutel wird dünner. Das liegt nicht nur an der Kartenzahlung und weniger Münzen in der Börse, sondern auch an den gestiegenen Preisen. Wir haben in der Kemptener Fußgängerzone nachgefragt, welche Rolle die höheren Kosten im Alltag und in der Urlaubsplanung spielen.

Kemptenerin lebt sparsam - mit Zelt und E-Bike

Dorothea Bonitz, 36, aus Durach: „Ich bin von Grund auf ein sparsamer Mensch. Dennoch merke ich, dass gerade Lebensmittel teurer sind als zuvor. Da ich E-Fahrrad statt Auto fahre, spare ich mir Spritkosten. Urlaub verbringe ich am liebsten draußen – am besten im Zelt. Ich hoffe, dass sich die Lage bald für alle normalisiert. “

Hans und Heidi Schmid, 67 und 63, aus Bayreuth: „Wir merken in unserem Leben nicht viel von der Inflation. Das liegt aber daran, dass wir uns in unseren jungen Jahren um ein Eigenheim gekümmert haben. Unsere Kinder sind bereits erwachsen. Wir sind auch nicht von Heizöl abhängig. Müssten wir uns heute alles noch aufbauen, wäre das finanziell nicht machbar.“

Viele bemerken die höheren Preise beim Kauf von Lebensmitteln

Michael Baierlacher, 30, aus Mindelheim: „Ich mache viel Heimaturlaub, zum Beispiel bei meinen Eltern in Oberbayern. Darum muss ich auch nicht für den Urlaub sparen. Die Inflation merke ich vor allem bei Lebensmitteln, Windeln und Babynahrung.“

Anja Preite, 48, aus Kempten: „Ich merke die Inflation beim Einkaufen. Ich bin alleinerziehend und muss daher sparen. Große Sprünge mache ich keine. Ohne meinen Freund wäre dieses Jahr kein Urlaub möglich gewesen. Das Geld, das früher für Urlaub übrig geblieben ist, fehlt heute.“

"Der Mensch braucht nur drei Dinge: Sonne, Liebe und Rock ‘n’ Roll"

Clemens Allgeier, 45, aus Kempten: „Ich führe ein schlichtes Leben. Ich gehe zum Beispiel eher auf kleinere Konzerte und muss nicht jedes Jahr in den Urlaub. Bei der Inflation wird in Deutschland auf hohem Niveau gejammert. Generell braucht der Mensch nur drei Dinge: Sonne, Liebe und Rock ‘n’ Roll.“

Friedrich Sperling, 48, aus dem Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen): „Ich höre nicht auf zu essen, nur weil es teuer ist. Meinen Urlaub habe ich schon vergangenes Jahr gebucht, er ist wichtig, genauso wie Lebensmittel.“

Lada Vyoralková, 19, Kempten: „Ich arbeite gerade für einen Sommerjob beim SOS Kinderdorf, unter anderem in Kempten. Ich merke, dass die Preise hier noch stärker gestiegen sind als in meiner Heimat Tschechien. Dort verdienen die Menschen aber auch weniger. Urlaub in Kroatien mache ich dieses Jahr trotz der Preise.“