„Unsere Themen sind politisch“ - Anne-Doris Roos zur Arbeit bei Pro Familia

Pro Familia Kempten berät unter anderem zu Familienbildung und Sexualität. Was der bisherigen Leiterin wichtig war und ihrer Nachfolgerin wichtig ist.

20.04.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Zwei Frauen, ein Ansinnen: Aufklären, beraten, Orientierung geben – bei der Familienbildung, Sexualität und Verhütung. Zwei Frauen, die deshalb als berufliches Wirkungsfeld Pro Familia in Kempten gewählt haben. Die eine, Anne-Doris Roos, gibt jetzt ihre Leitungsposition dort ab. Die andere, Anja Rottmann, übernimmt. Was beide verbindet, ist nicht nur ihr Beruf als Sozialpädagoginnen, sondern auch der Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen: auf Diversität (Vielfalt) im sexuellen Bereich, auf Benachteiligung von Frauen in vielen Berufen, auf Zukunftsängste durch die Pandemie.

