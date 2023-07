Sie hat das Down-Syndrom - und möchte Profi-Tänzerin werden

Raija Bünnagel wurde mit Down-Syndrom geboren. Das hindert sie aber nicht daran, im Kari-Tanzhaus in Kempten eine Ausbildung zu machen.

Von Harald Holstein

24.07.2023 | Stand: 18:34 Uhr

„Tanzen ist meine Leidenschaft. Seit ich auf den Füßen stehe, tanze ich gern“, sagt Raija Bünnagel. Schon als Kind hat sie alles angezogen, was mit Bewegung zu tun hat: Hip Hop, Ballett, Kraftsport, Karate, Tango Argentino. Seit drei Jahren macht die junge Frau aus Wasserburg am Bodensee eine Ausbildung am Kari-Tanzhaus in Kempten und wird dort am Donnerstag, 27. Juli, ihre Abschlussprüfung ablegen. Das wäre an sich nichts Außergewöhnliches. Doch Raija Bünnagel wurde mit Down-Syndrom geboren.

