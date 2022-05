Unbekannter raubt Bäckerei in Kempten aus - Mitarbeiterin bei Überfall leicht verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter eine Bäckerei in Kempten und eine Angestellte der Bäckerei überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter eine Bäckerei in Kempten ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte eine Mitarbeiterin der Bäckerei gegen 4.20 Uhr an der Kreuzung Frühlingstrasse/ Bodmannstrasse beim Aufsperren des Ladens abgepasst.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die Frau geschubst und in die hinteren Räume der Bäckerei in Kempten gedrängt haben. Er ließ sie den Tresor aufsperren und entnahm daraus die Tageseinnahmen des Vortages und das Wechselgeld. Außerdem durchsuchte der Täter die Handtasche der Mitarbeiterin und entnahm aus ihrer Geldbörse einen geringen Bargeldbetrag.

Das Bargeld wurde mitsamt Safebag, einem transparenten Kunststoffbeutel, in einer brauen Kassette verwahrt. Der Täter nahm das Geld samt Behältnis mit. Die Bäckerei-Angestellte wurde bei dem Raub leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden.

Überfall auf Bäckerei in Kempten: Polizei sucht Zeugen

So wird der Tatverdächtige laut Polizei beschrieben:

Der Täter war vermutlich männlich, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und von normaler Statur.

Er roch sehr stark nach Tabak bzw. Nikotin.

Der Täter trug einen dunklen Motorradhelm. Ob er den Helm nur als Maskierung trug oder mit einem Motorrad zum Tatort fuhr und flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Er sagte mehrmals "Sorry", sprach aber sonst im Verlauf des Überfalls nicht. Es kann keine Aussage über Herkunft oder Nationalität getroffen werden.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Kempten blieben erfolglos. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen und bittet unter der Telefonnumer 0831/9909-0 um Hinweise.

Insbesondere bittet die Polizei ein junges Pärchen und eine Gruppe junger Menschen, sich zu melden. Diese waren wohl kurz vor oder während der Tatzeit am Tatort und könnten möglicherweise Beobachtungen zur Tat gemacht haben.

