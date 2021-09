Hoher Schaden nach Brand in Tiefgarage in Kempten

Nächtlicher Einsatz für die Kemptener Feuerwehr: In einer Tiefgarage brannte ein Motorrad. Anwohner mussten ihre Wohnungen räumen. Der Schaden ist enorm.

04.09.2021 | Stand: 11:54 Uhr

Bei einem Feuer in einer Tiefgarage in der Kemptener Innenstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag hoher Schaden entstanden, teilt die Polizei mit Gegen zwei Uhr nachts meldeten Zeugen den Brand - Polizisten stellten eine starke Rauchentwicklung fest und brachten die Bewohner der angrenzenden Häuser in Sicherheit.

Motorrad in Kempten brennt: Kripo ermittelt

Nach dem Ende der Löscharbeiten war die Ursache für das Feuer gefunden: Ein Motorrad war offenbar in Brand geraten. Der Ursache ist noch unklar. Den Sachschaden in der Tiefgarage und am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 75.000 Euro. Jetzt ermittelt die Kripo Kempten.

