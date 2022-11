Besonderes Gedenken zum 9. November am Kemptener Residenzplatz

Der Kemptener Stadtjugendring, die Stadt und die Initiative Stolpersteine veranstalteten am 9. November eine Erinnerungsveranstaltung mit Video und Lichtbild.

10.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Fassade des historischen Landhauses am Residenzplatz wurde am Mittwochabend zur Projektionsfläche der Videoinstallation des Stadtjugendrings. Bilder, Videos und Informationen zur Erinnerung an die Ausrufung der Republik 1918, die Reichspogromnacht 1938 und den Mauerfall 1989 – jeweils am 9. November – waren zu sehen.

Bilderstrecke

Kempten: Erinnerung an den 9. November

1 von 19 2 von 19 3 von 19 4 von 19 5 von 19 6 von 19 7 von 19 8 von 19 9 von 19 10 von 19 11 von 19 12 von 19 13 von 19 14 von 19 15 von 19 16 von 19 17 von 19 18 von 19 19 von 19 Gedenken an den 9. November 1918, 1938 und 1989. Eine gemeinsame Veranstaltung von Stadtjugendring, Stadt und Verein Stolpersteine. Lichteraktion mit Uli Tausend. Bild: Ralf Lienert Gedenken an den 9. November 1918, 1938 und 1989. Eine gemeinsame Veranstaltung von Stadtjugendring, Stadt und Verein Stolpersteine. Lichteraktion mit Uli Tausend. Bild: Ralf Lienert 1 von 19 Bild: Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert

Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung von SJR, Stadt Kempten und Verein Stolpersteine zückten die Zuschauer ihre Handytaschenlampen, denn Lichtbild-Künstler Uli Tausend aus München erstellte Langzeit-Fotografien.