Aus für das Restaurant "Neopol" in Kempten

30.06.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Das "Neopol Genussmanagement" schließt. Grund dafür seien den Betreibern zufolge die Nachwehen der Coronakrise mit diversen Lockdowns und Einschränkungen, die Teuerungen durch den Russland-Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Dadurch habe das Unternehmen seit knapp zwei Jahren mit wirtschaftlichen Hürden zu kämpfen.

Nach zwei Jahren Konzeptarbeit und drei Jahren laufendem Betrieb schließt das Neopol nun zum 31. Juli 2023.

Im Juli 2020 eröffnete das Neopol in Kempten

Das Restaurant eröffnete am 25. Juli 2020 im ehemaligen Bahnhofshotel in Kempten. Es löste das ehemalige „Bio Deli“ ab und bot 50 Plätze innen und die Tribüne an der Straße. Die Zielgruppe sei jüngeres Publikum gewesen. Typisch für das Neopol waren laut eigener Aussage frische Zutaten aus moderner Küche und ausgefallene Cocktails.

Unter dem Instagram-Post vom 30. Juni 2023 verkündet das Neopol Team die Schließung des Restaurants zum 31. Juli 2023. Instagram-Follower zeigen sich in den Kommentaren bedrückt - "Kempten weint", "es wird in Kempten was fehlen" begleitet von traurigen Smileys.

