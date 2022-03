Kempten: Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

In Kempten ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall mit einem Auto am Freitagabend schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst.

12.03.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Lindauer Straße, Ecke Leutkircher Straße in Kempten.

Dabei wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt - er musste ins Klinikum Kempten gebracht werden. Verursacht hat den Unfall laut Mitteilung ein Autofahrer, der im Anschluss Fahrerflucht beging. Die Beamten fanden ihn mithilfe einer "Tatortbereichsfahndung" allerdings recht schnell. Der Unfallverursacher muss nun mit mehreren Strafanzeigen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Kempten: Mehrere Anzeigen gegen flüchtenden Unfallverursacher

Es entstand ein Schaden in Höhe von über 5500 Euro.

