Schlägerei an der ZUM - zwei Jugendliche verletzt

An der ZUM, der zentralen Bus-Umsteigestelle im Zentrum der Stadt Kempten, ist es am Montag zu einer Prügelei zwischen Jugendlichen gekommen.

04.01.2022 | Stand: 13:40 Uhr

In Kempten ist ein Streit zwischen Jugendlichen in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag in Kempten an der zentralen Bus-Umsteigestelle im Zentrum der Stadt (ZUM).

Dort bemerkten Polizisten auf Streife ein Handgemenge zwischen mehreren Personen und griffen umgehend ein. Sie trennten die Gruppe von zehn Teilnehmern und beruhigten die Situation, so die Polizei. Offenbar waren zwei Jugendliche aus der Gruppe in Streit geraten und dabei handgreiflich geworden.

Jugendliche prügeln sich an der ZUM - Streit war Anlass

Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt und vor Ort durch eine Besatzung des Rettungsdienstes behandelt. (Lesen Sie auch: Corona-Protest in Füssen: Nicht angemeldete Veranstaltung - viele Anzeigen)

Da nach Angaben der Beamten einer der beiden Beteiligten auch durch die anwesenden Polizisten nicht gänzlich beruhigt werden konnte und er weiter aggressiv auftrat, nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Beide Jugendlichen müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (Lesen Sie auch: Corona-Demos im Allgäu: "Querdenker" protestieren in Memmingen, Kempten, Mindelheim)

Lesen Sie auch