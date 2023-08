Schläger im Bus, Pärchen-Streit, Frau geschlagen: Mehrere Körperverletzungen in einer Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Polizei mit vier Körperverletzungen im Kemptener Stadtgebiet zu tun. In einem Fall suchen die Beamten Zeugen.

19.08.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Bereits am Freitagabend gegen 22.50 Uhr wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Wiesstraße mitgeteilt. Dort war eine 20-Jährige unvermittelt von einem Mann geschlagen worden. Zwei unabhängige Zeugen bekamen den Angriff am Rande mit, eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Schläger blieb aber erfolglos. Wegen der Dunkelheit liegt den Beamten keine genaue Täterbeschreibung vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 entgegen.

Kempten: Fahrgast beleidigt Busfahrerin und schlägt zwei Mitfahrer

Kurz nach Mitternacht Uhr wurde eine 39-jährige Busfahrerin am Residenzplatz von einem Fahrgast beleidigt. Der Mann schlug anschließend zwei Personen im Bus. Da sich der Schläger nicht beruhigen ließ und weiter aggressiv war, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Denn Mann erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. Die beiden Fahrgäste mussten glücklicherweise nicht medizinisch versorgt werden.

Ehepaar zofft sich in der Fischerstraße - inklusive Kopfnuss

Kurz vor 2 Uhr erreichte die Polizei dann die Mitteilung, dass ein Pärchen sich in der Fischerstraße heftig zoffte. Dabei versetzte ein 26-Jähriger seiner Ehefrau eine Kopfnuss auf deren Nase. Da sich der Ehemann reumütig zeigte, versöhnte sich das Ehepaar noch vor dem Eintreffen der Streife. Gegen den 26-Jährigen wurde aber trotzdem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Streit zwischen Arbeitskollegen: 27-Jähriger wird zu Boden geschubst

Um 2.45 Uhr kam es in der Jägerstraße zu einem Streit unter zwei Arbeitskollegen. Im Verlauf der Rangelei schubste einer der beiden seinen 27-jährigen Kontrahenten zu Boden. Letzterer zog sich durch den Sturz Abschürfungen an beiden Knien und am Knöchel zu. Der 21-jährige Schubser hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht - ist den Beamten aber namentlich bekannt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Lesen Sie auch: Eine Einreise-Kontrolle am Flughafen Memmingen ist anders als geplant gelaufen. Zwei Männer drangen in den Sperr-Bereich und wollten "behilflich" sein.