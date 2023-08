39-Jähriger schlägt Bekannter in Kempten Bierflasche auf den Kopf

Eine Unterhaltung zwischen zwei Bekannten an einer Bushaltestelle in Kempten gipfelt in einem Streit. Ein 39-Jähriger holt mit der Bierflasche aus.

03.08.2023 | Stand: 12:27 Uhr

An einer Bushaltestelle am Schumacherring in Kempten hat ein 39-Jähriger einer 43-Jährigen am Mittwoch gegen 19.45 Uhr eine Bierflasche an den Kopf geschlagen. Die Frau erlitt ein Hämatom, so die Polizei.

Streit an Bushaltestelle: Mann schlägt Frau Bierflasche an den Kopf

Die beiden Bekannten sollen sich zunächst an der Bushaltestelle unterhalten haben. Die Unterhaltung gipfelte jedoch in einem Streit. Der 39-Jährige soll daraufhin eine Bierflasche genommen haben und diese seiner langjährigen Bekannten an die Wange geschlagen haben. Danach verließ er die Bushaltestelle. Der Mann sei der Polizei bereits namentlich bekannt. Die Beamten wollen ihn nun zu dem Vorfall befragen.

