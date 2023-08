Schüsse in Kemptener Innenstadt abgefeuert

Nahe der Innenstadt von Kempten fallen am Montag zwei Schüsse. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

14.08.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Am Montag hat ein Mann zwei Schüsse nahe der Innenstadt von Kempten abgefeuert. Die Polizei konnte einen Verdächtigen schnell festnehmen, teilen die Beamten mit.

Demnach soll der 37-Jährige im Bereich der Gerberstraße mit einer Pistole in die Luft gefeuert haben. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete sich bei der Polizei. Danach beobachtete er den mutmaßlichen Schützen weiter und informierte die Polizei über den aktuellen Standort des Mannes.

Kempten: Mann gibt Schüsse nahe der Innenstadt ab

Der Verdächtige lief weiter über die Fußgängerbrücke über der Iller, wo er einen weiteren Schuss in die Luft abgegeben haben soll. Innerhalb weniger Minuten konnte die Polizei den Mann stellen und festnehmen.

Als der 37-Jährigen die Polizisten sah, warf er die Pistole in einen Graben. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Der Mann hat allerdings keinen kleinen Waffenschein und darf die Waffe deshalb nicht in der Öffentlichkeit führen. Die Polizei stellte die Pistole sicher und brachte den Mann auf die Wache. Dort sagte er den Beamten, dass er die Waffe kurz zuvor in einem Waffengeschäft gekauft habe. Er wollte die Waffe nach eigenen Angaben testen.

Tatverdächtiger in Klinik untergebracht

Aufgrund seines Zustandes brachte die Polizei den 37-Jährigen in eine Fachklinik. Er wurde erst vor wenigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen und hat keinen Wohnsitz. In den kommenden Tagen wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Vorfall in Kempten weder Menschen gefährdet noch verletzt. Derzeit findet in Kempten die Allgäuer Festwoche statt. Einen Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Verbrauchermesse sieht die Polizei zum aktuellen Stand nicht.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.