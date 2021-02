In Kempten haben "Seebrücke"-Aktivisten vor dem Forum Allgäu gezeltet. Sie machen auf Menschen in Flüchtlings-Lagern aufmerksam - und haben klare Forderungen.

31.01.2021 | Stand: 21:57 Uhr

Temperaturen nahe am Gefrierpunkt, Regen prasselt auf die fünf Zelte, Böen reißen Pavillons um. Im Protestcamp der Seebrücke am Forum Allgäu erleben die Menschen am Wochenende ungemütliche Nächte. „Da erfährt man es schon als Privileg, jederzeit in ein warmes Zuhause wechseln zu können“, sagt Maria Kling. Mit der Aktion macht die Organisation auf das Schicksal Geflüchteter in Lagern an den europäischen Außengrenzen aufmerksam. Ihre Forderung: Aufnahme statt Abschottung.