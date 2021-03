Für Heimatvertriebene entstand vor 70 Jahren die Bachtelmühlsiedlung. Karin Erd verbrachte ihre Kindheit dort und erzählt, wie es in der Siedlung damals zuging.

28.03.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Karin Erd kam 1945 mit ihren Eltern in einem Viehwaggon am Kemptener Bahnhof an. Sie gehörte zu den vielen Heimatvertriebenen. Ihre Mutter mit den sechs Kindern (der Vater war in Gefangenschaft) kam zunächst in Haldenwang unter. Denn die Wohnungsnot in Kempten war groß und die Stadtspitze suchte 1948 nach Wegen, Flüchtlingsfamilien Häuser zu bauen. So entstand die Bachtelmühlsiedlung, die für 90 Kinder zum großen Spielplatz wurde.