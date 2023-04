Kempten sperrt die Kronenstraße ab dem 17. April - Was dort gebaut wird

Die Kronenstraße in Kempten ist bis Mitte Mai für den Durchgangsverkehr dicht. Autos müssen über Burg- und Illerstraße fahren. Das ist der Plan.

10.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Für den Durchgangsverkehr gesperrt wird die Kronenstraße in Kempten ab Montag, 17. April. Grund sind laut Mitteilung aus dem Rathaus Bauarbeiten, die sich bis 15. Mai hinziehen. Konkret werden hydraulische Poller eingebaut, die sich in den Boden absenken lassen. Die Sperrungen dafür befinden sich einmal im Bereich der Gerberstraße sowie etwa 50 Meter nördlich der Grünbaumgasse.

Weil die Poller-Anlagen nacheinander eingebaut werden, bleibe die Rathausstraße aber immer aus einer Richtung anfahrbar, heißt es. Für die abschließende Asphaltierung wird der Bereich allerdings beidseitig gesperrt. (Lesen Sie hier: Paris will die Leih-E-Scooter verbieten - und Kempten?)

Die Stadt Kempten lässt Auto-Parkplätze zu Abstellplätzen für Fahrräder umbauen

Im gleichen Zeitraum werden zudem in der Kronenstraße Parkplätze in Fahrradstellplätze umgebaut und zudem neue Pkw-Stellplätze hergestellt. Längs der Straße lässt die Stadt feste Poller zur Sicherung der Randbereiche installieren und Pflanztröge aufstellen. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über Burg- und Illerstraße umgeleitet. (Hier lesen Sie: Salzstraße fair teilen: Aktionsbündnis fordert Platz für Fahrräder und Fußgänger in Kempten)

Wegen unvernünftiger Autofahrer: Poller sichern am Residenzplatz Fußgängern ihren Verkehrsraum

Am Residenzplatz hat die Stadt bereits Poller einbauen lassen. Bild: Ralf Lienert

Am Residenzplatz in Kempten stehen bereits neue Poller. Pünktlich zur Sommersaison für den Wochenmarkt hat das städtische Tiefbauamt die Abgrenzungen zwischen Straße und Gehsteig einbauen lassen. Die Poller sollen Autofahrerinnen und Autofahrer künftig davon abhalten, auf dem Gehweg gegenüber der Langen Stände zu parken.

Fußgänger, Menschen mit Rollstuhl und Eltern mit einem Kinderwagen mussten wegen der Parksünder in der Vergangenheit immer wieder auf die Fahrbahn ausweichen. Die Poller sichern nun auch ihren Verkehrsraum.