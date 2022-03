Unbekannte zapfen Sprit von Bagger in Kempten ab

In Kempten haben Unbekannte viele Liter Diesel aus einem abgestellten Bagger gestohlen und diesen dabei beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

11.03.2022 | Stand: 14:27 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter Sprit aus einem Bagger gestohlen. Dazu brachen sie den Tankdeckel eines Fahrzeuges auf, das auf einer Baustelle in der Heiligkreuzer Straße in Kempten geparkt war, berichtet die Polizei. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Anschließend zapften sie laut Polizei 150 Liter Diesel im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Baggertank ab.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Kempten bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0831/99090.