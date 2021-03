Kempten: Stadtbücherei und Kletterzentrum haben wieder geöffnet

Darauf haben viele lange gewartet: Neben dem Handel öffnen in Kempten Einrichtungen wie die Stadtbücherei. Auch am DAV-Kletterzentrum geht es wieder los.

10.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Nicht nur der Einzelhandel in Kempten hat geöffnet. Auch die Türen der Stadtbibliothek in der Orangerie sind auf; dort gibt es seit dieser Woche wieder Bücher auszuleihen. Das nutzten am Dienstag einige Kemptenerinnen und Kemptener – und deckten sich mit reichlich neuem Lesestoff ein.

Viele Leser kamen am ersten offenen Tag in die Stadtbücherei Kempten Bild: Martina Diemand

Körperlich aktiv können hingegen die Besucher des DAV-Kletterzentrums im Aybühlweg werden – dieses hat zumindest seine Außenbereiche sowie den Kletterturm im Engelhaldepark wieder geöffnet. Wer an die Wand unter freiem Himmel möchte, muss aber erst einen Zeitraum buchen. Voraussetzung überall freilich: die Hygienemaßnahmen berücksichtigen.

Wie es weitergeht, hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Bleiben sie niedrig, sind weitere Lockerungen möglich.

Hier lesen Sie: "Vion in Buchloe: Corona-Ausbruch - 40 Tests sind positiv"

Lesen Sie auch